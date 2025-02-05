مضرب: سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا سابقا تعلن اعتزالها

الرياص - اسماء السيد - بوخارست : أعلنت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا سابقا والفائزة ببطولتي رولان غاروس الفرنسية وويمبلدون الانكليزية لكرة المضرب اعتزالها، عقب خسارتها في الدور الاول من دورة كلوج نابوكا المقامة على أرضها.

ووضعت هاليب البالغة 33 عاما حدا لمسيرتها في عالم الكرة الصفراء بعد الهزيمة القاسية التي مُنيت بها أمام الإيطالية لوتشيا برونزيتي المصنفة 72 عالميا بنتيجة 6 1 و6 1.

توجهت إلى الجماهير قائلة "لا أعلم إن كنت أتحدث إليكم بفرح أم بحزن، لكنني اتخذت هذا القرار في قرارة نفسي وضميري، كنت دائما أعرف ما أريد. لم يعد جسدي قادرا على التحمل، لكنني اليوم أردت أن ألعب وأقول وداعا على أرض الملعب".

بعد قرار إيقافها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2022 لمدة 4 سنوات وتحديدا حتى عام 2026 بسبب اختبار إيجابي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2022، ووجود خلل في بيانات جواز سفرها البيولوجي، قررت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" تخفيف العقوبة إلى تسعة أشهر بحجة أن نتيجة اختبارها الإيجابي لعقار روكسادوستات المستخدم لعلاج فقر الدم والمحظور كمادة منشطة للدم، كانت نتيجة لمكمل ملوث.

ورغم عودتها إلى الملاعب في آذار/مارس 2024، لم تنجح هاليب التي أنكرت تعاطي المنشطات عن علم في استعادة المستوى الذي سمح لها بالارتقاء إلى المركز الأول عالميا في تشرين الأول/أكتوبر عام 2017، حيث احتفظت بالصدارة لمدة 64 أسبوعا في مسيرتها.

انسحبت من تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي مشيرة إلى أنها تعاني من آلام في ركبتها وكتفها.