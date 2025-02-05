شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة الـ 12 والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري غدا الخميس، بإقامة 3 مواجهات؛ تجمع غزل المحلة مع مودرن سبورت، وسيراميكا أمام فاركو، والأهلى مع بتروجت.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

ويواصل فريق بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، فيما يأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة.



جدول ترتيب الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.