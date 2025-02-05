شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس يبدأ معسكرات منتخب الناشئين لأمم أفريقيا 12 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

استقر أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، على انطلاق معسكرات المنتخب يوم 12 فبراير المقبل، وذلك ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة.

ويهدف الجهاز الفني، بقيادة الكاس، إلى تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن من خلال سلسلة من التدريبات المكثفة والمباريات الودية، استعدادًا للمنافسات القارية.

ومن المقرر أن يشمل المعسكر برامج تدريبية متخصصة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الانسجام بين عناصر المنتخب، لضمان الظهور بأداء قوى فى البطولة.

ويأمل الكاس أن يكون المعسكر المقبل فرصة جيدة لاختبار قدرات اللاعبين واختيار القائمة النهائية التي ستمثل مصر في البطولة، مشيرًا إلى أهمية دعم المواهب الشابة والاستعداد الجيد للمنافسة على اللقب القاري.