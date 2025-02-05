الامارات | شباب الأهلي «بطل الشتاء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل شباب الأهلي عروضه القوية، وحقق انتصاراً مستحقاً على مستضيفه دبا الحصن بثلاثية نظيفة، في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم أقيمت، أمس، في استاد صقر بن محمد القاسمي، لينفرد «فرسان دبي» بصدارة الترتيب، وينال لقب «بطل الشتاء»، بعد أن تعادل مع الشارقة في عدد المباريات، لكنه بات يتفوق عليه بفارق نقطة وحيدة.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 38 نقطة، فيما تجمد رصيد دبا الحصن عند تسع نقاط في المركز الـ13، ليبقى في دائرة الخطر ضمن صراع الهبوط، حيث بات بحاجة إلى عودة سريعة في الجولات المقبلة إذا أراد البقاء في دوري المحترفين.

وفرض شباب الأهلي هيمنته على اللقاء، مستفيداً من فارق الإمكانات والخبرة أمام مستضيفه الذي حاول الصمود أمام الهجمات المتواصلة، وجاء الهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق ماتيوس ليما بعد هجمة منسقة ترجمها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليمنح فريقه الأفضلية قبل الدخول في استراحة بين الشوطين.

وخلال الشوط الثاني عزز سعيد عزت الله النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 59 من كرة رأسية، وهو الهدف الذي أسهم في إراحة أعصاب الفريق وتسبب في جعل المهمة أصعب على أصحاب الأرض.

وواصل شباب الأهلي الضغط أملاً في زيادة الغلة التهديفية، وهو ما نجح فيه حينما تمكن ماتيوس ليما من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريق في الدقيقة 73، منهياً بذلك آمال أصحاب الأرض في العودة إلى المباراة.