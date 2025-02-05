دوري "أن بي ايه": دونتشيتش متعطش للالقاب بعد انضمامه المفاجئ الى ليكرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : تعهّد النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش بقيادة فريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز الى لقب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) الثلاثاء خلال حفل الاعلان رسميا عن انضمامه إليه بعد صفقة التبادل المثيرة للجدل مع ناديه السابق دالاس مافريكس.

واعترف دونتشيتش البالغ 25 عاما انه لا يزال يتأقلم مع صدمة تخلي مافريكس عنه، قائلا إنه كان يعتقد دائما بأنه سيمضي كامل فصول مسيرته في دالاس.

تدارك دونتشيتش ما حصل مؤكدا أن فرصة اللعب الى جانب المخضرم ليبرون جيمس (40 عاما) وفي النادي الاكثر رمزية في الدوري يمثل "حلما أصبح حقيقة".

وكشف دونتشيتش عن حقيقة عدم تصديقه الأخبار المتداولة عندما علم السبت انه سينتقل إلى ليكرز مقابل سلوك نجم الأخير أنتوني ديفيس الاتجاه المعاكس.

وقال في المؤتمر الصحافي "لقد فوجئ الجميع، لذا يمكنك أن تتخيل مدى دهشتي. كنت على وشك النوم، لذلك عندما تلقيت مكالمة، كان عليّ أن أتأكد من أنها ليست كذبة الأول من نيسان/أبريل".

وأضاف "لم أصدّق الأمر في البداية، وكانت صدمة كبيرة. كانت لحظات صعبة بالنسبة لي. (دالاس) كان منزلي. لذلك كان الأمر صعبا، خصوصا في اليوم الأول".

وتابع "شعرت وكأن هذه الساعات الـ 48 الاخيرة كانت شهرا، وأن اليومين السابقين هما الشهر الماضي".

وأردف النجم السلوفيني "لكن كما قلت، سألعب في أعظم ناد في العالم، وأنا متحمس لهذه المغامرة الجديدة".

ورأى كثيرون أن صفقة التبادل هي الاكثر غرابة في تاريخ الدوري، فيما كشفت تقارير أن دالاس قرر مبادلة دونتشيتش بسبب مخاوف بشأن لياقته البدنية وحالته الصحية.

ردّ دونتشيتش بأنه سيستخدم هذه الانتقادات كقوة محفزة له في بداية مسيرته الجديدة مع النادي "البنفسحي والاصفر".

وقال "إنه دافع، أعلم أنه ليس صحيحا، لكنه كقوة دافعة. هو دافع كبير للبقاء هنا لفترة طويلة".

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بأنه يتعيّن عليه إثبات شيء ما في لوس أنجليس، أجاب دونتشيتش "بالطبع. الفوز بالبطولة. لا تأتي إلى هنا من أجل أي شيء آخر. لديّ كل ما يتعيّن إثباته والهدف هو الفوز بالبطولة".

وكشف دونتشيتش أن "الملك" جيمس كان من اوائل الاشخاص الذين تواصلوا معه بعد الاعلان عن الصفقة في وقت متأخر من ليل السبت "اتصل بي على الفور. كان في نيويورك ولم نتحدث كثيرا. قال لي: +أتفهّم ما تشعر به+... كان لطفا منه أن يتصل بي على الفور ويرحب بي في لوس أنجليس".

ورأى دونتشيتش أن اللعب الى جانب جيمس هي فرصة للتعلم من أفضل هداف في تاريخ الدوري.

وأردف "إنه مثل حلم تحقق. أنا دائما أنظر إليه باحترام. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنني تعلمها منه. وأنا متحمس لتعلم كل شيء، والآن ألعب معه. إنه شعور مذهل".