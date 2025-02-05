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الفتى المعجزة: جوشوا برايدن يقود جيلًا جديدًا من المبارزين البريطانيين

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  • الفتى المعجزة: جوشوا برايدن يقود جيلًا جديدًا من المبارزين البريطانيين 1/7
  • الفتى المعجزة: جوشوا برايدن يقود جيلًا جديدًا من المبارزين البريطانيين 2/7
  • الفتى المعجزة: جوشوا برايدن يقود جيلًا جديدًا من المبارزين البريطانيين 3/7
  • الفتى المعجزة: جوشوا برايدن يقود جيلًا جديدًا من المبارزين البريطانيين 4/7
  • الفتى المعجزة: جوشوا برايدن يقود جيلًا جديدًا من المبارزين البريطانيين 5/7
  • الفتى المعجزة: جوشوا برايدن يقود جيلًا جديدًا من المبارزين البريطانيين 6/7
  • الفتى المعجزة: جوشوا برايدن يقود جيلًا جديدًا من المبارزين البريطانيين 7/7

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في عمر 16 عامًا فقط، يثبت جوشوا برايدن أنه أحد أبرز المواهب الشابة في المبارزة البريطانية. بعد فوزه بلقب بطل بريطانيا لفئة الناشئين مرتين وتصدره التصنيف الوطني تحت 17 عامًا، يستعد لمنافسة كبار المبارزين في أوروبا والعالم، ممثلًا فريق بريطانيا في بطولتي أنطاليا، تركيا (فبراير 2025)، والعالم في الصين (أبريل 2025).

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نجم المبارزة البريطاني يتأهب للتألق في أوروبا والعالم

بداية الشغف والطريق إلى القمة
بدأ جوشوا رحلته مع المبارزة في سن الثامنة، عندما جذبه التحدي والدقة التي تتطلبها هذه . "أبهرتني أناقة المبارزة منذ اللحظة الأولى، وسرعان ما أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتي"، يقول برايدن. تحت إشراف المدرب المخضرم فيل كارسون في نادي سالي أوسيان للمبارزة، تطور سريعًا ليصبح أحد أبرز اللاعبين في الساحة الوطنية والدولية.

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النجاح لا يأتي إلا بالعمل الجاد
يدرك جوشوا أن المبارزة ليست مجرد مهارة جسدية، بل تتطلب قوة ذهنية وانضباطًا استثنائيًا. "المدرب الجيد مهم، لكن لا شيء يمكن أن يحل محل العمل الجاد"، يؤكد. يستعد جوشوا للبطولات من خلال تدريب مكثف يشمل:
• جلسات تركّز على تحسين السرعة والدقة وردود الفعل.
• تحليل المباريات وتقنيات التحضير الذهني لتعزيز التركيز.
• تطوير القدرة على التكيف مع أساليب مختلفة للمنافسين.

قبل أي مباراة، يفضّل العزلة التامة للتأمل ووضع استراتيجياته، مما يعزز ثقته بنفسه عند دخول الحلبة.

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جوشوا برايدن يسعى للهيمنة على ساحة المبارزة الدولية

إنجازات دولية وطموح لا حدود له
حقق جوشوا سجلًا حافلًا في البطولات الدولية، حيث مثّل بريطانيا في مسابقات النخبة في المجر، رومانيا، بولندا، بلغاريا، إيطاليا، ألمانيا، وتركيا. أبرز إنجازاته:
• بطل بريطانيا للناشئين عامي 2023 و2024.
• المصنف الأول بريطانيًا في فئة الناشئين تحت 17 عامًا.
• اختيار مزدوج لفريقي الناشئين والشباب لبطولتي أوروبا والعالم 2025.
• منافسة في بطولة تحت 20 عامًا في ألمانيا، رغم كونه الأصغر سنًا.
خبرته في مواجهة منافسين أكثر خبرة أثبتت أنه قادر على اللعب على مستويات أعلى بكثير من فئته العمرية.

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رحلة الشغف والانتصار: جوشوا برايدن يواجه أقوى خصومه في 2025

المبارزة ليست رياضة فردية فقط
رغم أن المبارزة تُلعب بشكل فردي، إلا أن جوشوا يرى أن العمل الجماعي والتدريب مع فريق بريطانيا يشكلان عنصرًا أساسيًا في تطوير مستواه. "التنافس مع زملائي في معسكرات فريق GB يعطينا دافعًا لتحسين أدائنا باستمرار"، يقول. البيئة التنافسية تساعد على رفع كفاءة المبارزين ومشاركة الخبرات فيما بينهم.

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رسالة للمواهب الصاعدة
للمبارزين الشباب الذين يسعون للاحتراف، يوصي جوشوا بالتركيز على التعلم من المدربين، والمثابرة، والانفتاح على التجربة. "النجاح لا يأتي بسرعة، لكن مع الصبر والعمل المستمر، يصبح ممكنًا"، يؤكد. كما يشدد على أهمية العلاقات الاجتماعية في هذه الرياضة، حيث يتيح التفاعل مع اللاعبين الآخرين فرصة كبيرة للتطور والإلهام.

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2025.. عام الحسم في مسيرة جوشوا برايدن
بطولتا أوروبا والعالم تشكلان تحديين حاسمين في مسيرة جوشوا. تطوره المستمر، وتفانيه المطلق، ومهاراته العالية تجعله منافسًا قويًا على الساحة الدولية. أنظار عشاق المبارزة تتجه إلى أنطاليا والصين، حيث يسعى جوشوا إلى تحقيق إنجازات جديدة، ويؤكد أن المستقبل يحمل له المزيد من التألق في عالم المبارزة.

* التقرير ينشر بالتنسيق مع "Parliamentary Society": المصدر

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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