شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4/2/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4/2/2025 العديد من الأخبار الهامة، والتي جاء في مقدمتها الزمالك يعلن تعافى عمر جابر من الإصابة وعبد الله السعيد يواصل التأهيل، ورابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ11.. إيقاف الشيبى ومنسى مباراة، والمصرى يهزم دجلة ويضرب موعداً مع البنك الأهلى فى دور الـ16 بكأس مصر، وعمرو وهبي مديرا للتعاقدات بالزمالك .وجلسة تحديد المطالب.

الزمالك يعلن تعافى عمر جابر من الإصابة وعبد الله السعيد يواصل التأهيل

شارك عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي.

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ11 .. إيقاف الشيبى ومنسى مباراة

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ11 وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

المصرى يهزم دجلة ويضرب موعداً مع البنك الأهلى فى دور الـ16 بكأس مصر

خطف فرق المصري بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على وادي دجلة،بهدف دون رد

عمرو وهبي مديرا للتعاقدات بالزمالك .وجلسة تحديد المطالب

استقر مسئولو الزمالك على اختيار عمرو وهبي مديرا للتعاقدات بالنادى خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمة التي يشهدها النادى الفترة الجارية بسبب الصفقات التي لم تفيد النادى غم أنها كلفت الزمالك مبالغ طائلة.

وسام أبو علي يعود لتدريبات الأهلي قبل مباراة الإسماعيلي في الدوري

اقترب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من العودة لتدريبات الفريق الجماعية بعدما أوشك على الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة

مصر تهزم أوغندا 65 - 61 فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية لكرة السلة للسيدات

حقق منتخب مصر لكرة السلة للسيدات فوزًا مستحقًا على نظيره الأوغندي بنتيجة 65-61 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية.

الزمالك يعلن رحيل هدافة الفريق إليس أوجيبي إلي مسار

أعلن مسئولو نادي الزمالك ، رحيل النيجيرية إليس أوجيبي هدافة الفريق الأول لكرة القدم النسائية إلي فريق مسار .

مجدي اللوزي: العالمي للملاكمة يضم الاتحاد المصري رسمياً

كشف مجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة علي اخطاره من قبل الاتحاد العالمي للملاكمة”world BoXing” عن ضم الاتحاد المصري رسميا بدءا من اليوم .

بيراميدز يهزم المنصورة 3 - 0 ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز الفوز على نظيره المنصورة بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي

محمود جهاد: طموحى الفوز بكل البطولات مع الزمالك

قال محمود جهاد لاعب وسط فريق الزمالك المنضم مؤخراً من نادي فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية

تعرف على موعد مشاركة بن شرقي فى تدريبات الأهلي الجماعية

يخضع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد لاختبار طبي مطلع الأسبوع المقبل لحسم موقفه من مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم 11 فبراير الجاري في الجولة الـ13 ببطولة الدوري المصري.

أبو ريدة يصطحب رئيس الاتحاد الليبي في جولة داخل مقر اتحاد الكرة الجديد

استقبل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، نظيره الليبي عبد المولى المغربي في زيارة رسمية إلى مقر الاتحاد المصري الجديد ومركز المنتخبات