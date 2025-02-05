شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أنجولا: منتخب مصر المرشح الأول للتأهل من مجموعتنا فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث سينيوري أنطونيو، حارس مرمى منتخب أنجولا، عن تواجد بلاده مع منتخب مصر في نفس المجموعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال حارس أنجولا في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "سعداء بالتواجد مع منتخب مصر في نفس المجموعة، ولكننا نعرف أن مباراتنا ضدهم ستكون صعبة".

وتابع تصريحاته: "منتخب مصر المرشح الأول للتأهل من مجموعتنا، وقد يبدو أن حظوظنا ضعيفة ولكننا قادرين على التأهل". وأتم: "أعرف الكثير عن الكرة المصرية، وأبرز لاعب أعرفه هو محمد صلاح بالطبع الأفضل فى القارة".

ويستهل منتخب الفراعنة البطولة القارية على أمل استعادة اللقب الغائب منذ 15 عامًا، حيث تكون ضربة البداية بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر المقبل، على أن تكون المواجهة الثانية أمام جنوب أفريقيا، يوم 26 من الشهر نفسه، فيما تكون المباراة الثالثة في دور المجموعات أمام أنجولا يوم 29 ديسمبر.