شكرا لقرائتكم خبر عن بارادو الجزائري يؤكد جدية مفاوضات الزمالك لضم عادل بولبينة والان مع تفاصيل الخبر

أكد أمين العبدي، المدير الرياضي لنادي بارادو الجزائري، أن نادي الزمالك المصري دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع لاعب الفريق عادل بولبينة خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأوضح العبدي في تصريحات لقناة أون سبورت، أن المفاوضات بين الطرفين ليست جديدة، بل بدأت منذ فترة، حيث قدم الزمالك عدة عروض مالية لشراء اللاعب بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وأضاف أن الزمالك قدم ثلاثة عروض متتالية، وكان آخرها عرضًا قويًا يستحق الدراسة، خاصة مع وجود عروض أوروبية أخرى لضم اللاعب. وأكد أن إدارة بارادو تقوم حاليًا بتقييم جميع العروض لاتخاذ القرار الأنسب لمستقبل بولبينة.

كما أشاد العبدي بقدرات بولبينة، موضحًا أنه سجل 12 هدفًا وصنع 3 أهداف خلال 16 مباراة، ويُعد من اللاعبين الموهوبين والمنضبطين الذين يتمتعون بشخصية احترافية وحب لكرة القدم.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الزمالك هو النادي المصري الوحيد الذى أبدى اهتمامًا رسميًا بضم اللاعب، في انتظار القرار النهائي بشأن مستقبله.