7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4/2/2025 العديد من الأخبار المهمة، والتي جاء في مقدمتها عمرو وهبي مديرا للتعاقدات بالزمالك وجلسة تحديد المطالب، ورابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ11.. إيقاف الشيبى ومنسى مباراة، والمصرى يهزم دجلة ويضرب موعداً مع البنك الأهلى فى دور الـ16 بكأس مصر.

عمرو وهبي مديرا للتعاقدات بالزمالك وجلسة تحديد المطالب

استقر مسئولو الزمالك على اختيار عمرو وهبي مديرا للتعاقدات بالنادى خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمة التي يشهدها النادى الفترة الجارية بسبب الصفقات التي لم تفيد النادى غم أنها كلفت الزمالك مبالغ طائلة.

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ11 .. إيقاف الشيبى ومنسى مباراة

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ11 وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

المصرى يهزم دجلة ويضرب موعداً مع البنك الأهلى فى دور الـ16 بكأس مصر

خطف فرق المصري بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على وادي دجلة،بهدف دون رد

وسام أبو علي يعود لتدريبات الأهلي قبل مباراة الإسماعيلي في الدوري

اقترب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من العودة لتدريبات الفريق الجماعية بعدما أوشك على الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة

الزمالك يعلن تعافى عمر جابر من الإصابة وعبد الله السعيد يواصل التأهيل

شارك عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي

مصر تهزم أوغندا 65 - 61 فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية لكرة السلة للسيدات

حقق منتخب مصر لكرة السلة للسيدات فوزًا مستحقًا على نظيره الأوغندي بنتيجة 65-61 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية.

بيراميدز يهزم المنصورة 3 - 0 ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز الفوز على نظيره المنصورة بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي.