شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة يحيى عطية الله إلى تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

يعود المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي إلى تدريبات الفريق الجماعية بعد نحو شهر من الآن، حيث يواصل اللاعب حالياً خوض البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

واقترب يحيى عطية الله من الانتهاء من برنامج التأهيل حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق، ويغيب اللاعب عن مباريات وتدريبات الأهلي الحالية بسبب إصابته التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي، التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى بعدها اللاعب جراحة لتثبيت كسر مضاعف فى عظام الوجه.

على صعيد متصل، جدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، رغبته لإدارة النادي بتفعيل عقد شراء يحيى عطية الله من نادي سوتشي الروسي، بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وأكد مارسيل كولر لإدارة الأهلي، أن إصابة يحيى عطية الله الأخيرة لم تجعله يتراجع عن موقفه السابق بضرورة بقاء اللاعب المغربي مع الفريق لأطول فترة مُمكنة.

وأوضح كولر أن يحيى عطية الله أثبت أحقيته فى الدفاع عن قميص الأهلي بفضل قدراته الفنية العالية وخبراته الطويلة التي اكتسبها من تجاربه السابقة فى أوروبا والمغرب ومع منتخب بلاده، كما أنه صاحب روح قتالية داخل الملعب يحتاجها أي فريق.

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله الصيف الماضي من النادي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.