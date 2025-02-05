شكرا لقرائتكم خبر عن ميشالاك يجهز شكوى ضد الزمالك ويستعين بتصوير التدريب الفردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البولندى كونراد ميشالاك لاعب فريق الزمالك المعار من أحد السعودى، على تقديم شكوى رسمية ضد الزمالك، بعد استبعاده من المشاركة في التدريبات الجماعية، والعمل على إجباره على قطع إعارته.

وأبلغ ميشالاك وكيله بتجهيز شكوى رسمية ضد الزمالك، وقام اللاعب بتصوير تدريباته المنفردة للاستعانة بها فى شكواه، لرفضه فكرة التدريب المنفرد، أو قطع الإعارة دون الحصول على مستحقاته المالية بالكامل.

كونراد تقاضى 73 ألف دولار فقط منذ قدومه في الانتقالات الصيفية الماضية، بالإضافة إلى تأخر سداد إيجار الشقة والسيارة الخاصة به.

ميشالاك كان عقده مع أحد السعودى مليونا و800 ألف دولار، وتنازل اللاعب عن 500 ألف دولار مقابل انتقاله للزمالك، لتصبح قيمة عقده مليونا و300 ألف دولار يتحمل منها الزمالك 700 ألف دولار ويتحمل نادى أحد 600 ألف دولار، ورفض اللاعب فكرة قطع الإعارة دون الحصول على مستحقاته كاملة، خاصة بعدما تنازل عن 500 ألف دولار مقابل الانتقال للزمالك.