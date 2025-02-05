شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى يجرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح فى ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى التونسى حمزة المثلوثى مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جراحة الرباط الصليبى بنجاح فى ميونخ بألمانيا، بعدما تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى الأمامي للركبة اليمنى، خلال مباراة مودرن سبورت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر مهند عون وكيل اللاعب صورته برفقة المثلوثى معلقًا عليها: "اللهم أنت الشافى المعافي اشفى كل مريض شفاء لا يغادر سقما وخفف عنه كل ما يؤلمه، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية يارب، أخى وصديقي الغالي شفاك الله وعفاك".

ويسود اتجاه داخل مجلس إدارة نادى الزمالك بعدم تجديد عقد التونسي حمزة المثلوثي بعد إصابته بالرباط الصليبي، خاصة أن اللاعب ينتهى عقد أخر الموسم الحالي.

وتتجه النية في الوقت الحالي إلى رفع اسم حمزة المثلوثى من القائمة من أجل الاستفادة بمقعده ثم معالجته من إصابة الصليبي، والاستغناء عن خدماته،خاصة أن العودة ستكون في شهر أكتوبر من العام الجاري 2025 على أقصى تقدير.