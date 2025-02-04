بطولة ألمانيا: كوفاتش يتعهد بإعادة دورتموند المتعثر الى السكة الصحيحة

الرياص - اسماء السيد - دورتموند : قال مدرب بوروسيا دورتموند الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش الثلاثاء إنه سيطلب من لاعبيه "التفاني والشغف"، ذلك في سعيه لاعادة النادي الى السكة الصحيحة هذا الموسم.

وبعدما انهى الموسم الماضي ببلوغه نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (خسر أمام ريال مدريد الإسباني 0 2)، يعانى دورتموند بشدة في الموسم الحالي حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة في ترتيب الدوري الالماني.

وادت نتائجه السيئة الى إقالة لاعب وسطه السابق التركي نوري شاهين الشهر الماضي بعد ستة أشهر على تعيينه مدربا لدورتموند، ليُعين قبل يومين كوفاتش (53 عاما) بدلا منه في عقد يمتد حتى عام 2026.

وفي حديثه أثناء تقديمه الثلاثاء، قال كوفاتش إنه لن يتراجع عن أسلوبه الانضباطي الذي قاده للفوز بالبطولات، لكنه تسبب ايضا بمشكلات له مع لاعبين في الاندية السابقة التي أشرف عليها.

قال المدرب السابق لكل من بايرن ميونيخ وأينتراخت فرانكفورت وموناكو الفرنسي "نريد ان نعمل بجهد لانني أؤمن فقط بمن يعمل جاهدا للحصول على شيء في المقابل".

وتابع "انا شخص مجتهد... كل ما حققناه أنا وعائلتي تحقق من خلال العمل المضني".

وأردف "الالقاب تعني النجاح، لكن (نهائي دوري الابطال العام الماضي) هو نجاح أيضا. أرى بعض التطورات الايجابية جدا".

وسيكون كوفاتش الذي لم يستمر في منصبه لأكثر من عامين سوى مرة واحدة خلال مسيرته التدريبية، اسما آخر يسعى لايصال دورتموند الى النجاح المنشود منذ نهاية حقبة يورغن كلوب التي دامت سبعة أعوام في عام 2015.

وقال كوفاتش إن الفترات القصيرة كانت جزءا من "عمل كرة القدم الحديثة".

وأوضح "هناك استثناءات بالطبع، مثل يورغن، سواء كان ذلك هنا أو في ليفربول (الانكليزي)".

واستطرد قائلا "نحن مقتنعون بأننا نستطيع رسم المسار الصحيح معا".