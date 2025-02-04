شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يعتذر عن الإشراف على الكرة بالزمالك.. وحسين لبيب يتولى الملف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن الاستمرار فى منصب المشرف على فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، ليبعتد عن كافة الأمور المتعلقة بالفريق.

وكشف مصدر مسئول لليوم السابع، أن أحمد سليمان سبق واعتذر عن مهمة الاشراف على فريق الكرة منذ شهرًا، وتم تأجيل البت فى طلبه، ثم جدد طلبه مرة أخرى ليتم الموافقة عليه.

ويتولى حاليًا حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مهمة الإشراف على فريق الكرة، والتعامل فى كافة الأمور الخاصة بالفريق.

وكان قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تشكيل لجنة استشارية فى ملف الكرة بالنادي في الفترة الحالية، تضم أحمد حسام ميدو، حازم إمام، هيثم فاروق، محمد أبو العلا ونادر السيد نجوم الفريق السابقين.