شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراتين في الجولة الحادية والعشرون من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتغيير موعد مباراتين في الجولة الحادية والعشرين لدورى المحترفين ، حيث تقام مباراة طنطا وبروكسى بإستاد طنطا في الثالثة عصرا يوم الإثنين المقبل بدلا من الأحد ، كما تم تأجيل مباراة الترسانة وديروط لمدة 24 ساعة لتقام يوم الإثنين أيضا ولكن في الخامسة والنصف مساء .

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الحادية والعشرين من دورى المحترفين يوم الأحد المقبل بإقامة ثماني مباريات .

كانت مباريات الجولة العشرين لدورى المحترفين شهدت عدة مفاجآت عديدة، حيث نجح القناة بقيادة عبد الناصر محمد فى تحقيق الفوز على المقاولون بملعبه بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 28 نقطة ويتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الذئاب عند 38 نقطة في المركز الثالث.

كما نجح منتخب السويس فى تحقيق أول فوز على ملعبه منذ انطلاق المسابقة على حساب الترسانة بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 29 نقطة في المركز السادس.

وجاءت باقى النتائج على النحو التالى:

بروكسى 0 – 0 وى

بلدية المحلة 1 – 2 الداخلية

راية 0 – 0 لافيينا

أسوان 1 – 2 السكة الحديد

ديروط 2 – 2 كهرباء الإسماعيلية

بترول أسيوط 2 – 1 سبورتنج

وادى دجلة 0 - 0 طنطا

المنصورة 0 - 3 أبو قير للأسمدة





قرار لجنة المسابقات