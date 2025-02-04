شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يخطر المحترفين بالانضمام لمعسكر المنتخب المقبل 2 مارس والان مع تفاصيل الخبر

يخطر الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، اللاعبين المحترفين الذين سيتم استدعاؤهم لمعسكر الفراعنة المقبل، يوم 2 مارس، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الدولية القادمة.

ودخل عدد من الأسماء ضمن الخيارات أبرزهم محمد صلاح وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه، وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بإرسال الإخطارات الرسمية إلى اللاعبين المحترفين وأنديتهم بحد أقصى 2 مارس، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تلزم المنتخبات الوطنية بإخطار اللاعبين وأنديتهم قبل موعد التجمع بأسبوعين على الأقل.

ويعمل حسام حسن على اختيار العناصر الأكثر جاهزية من المحترفين، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المعسكر، الذي سيشهد برنامجًا مكثفًا من التدريبات والمباريات الودية.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، 17 مارس 2025 للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

يأتى هذا المعسكر في إطار الخطة التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب، والتي تهدف لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للمباراتين الحاسمتين.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مواجهات في التصفيات، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، مما يضعه في مركز متقدم بجدول ترتيب المجموعة.

تترقب الجماهير المصرية بفارغ الصبر مباراتي المنتخب المقبلتين، وتأمل في تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.