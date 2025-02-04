شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم أوغندا 65 - 61 فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية لكرة السلة للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

حقق منتخب مصر لكرة السلة للسيدات فوزًا مستحقًا على نظيره الأوغندي بنتيجة 65-61 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية.

وتقام البطولة في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بمصر، وتستمر حتى 8 فبراير الجاري. وتكتسب هذه البطولة أهمية كبيرة كونها مؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في أبيدجان بكوت ديفوار في وقت لاحق من العام الجاري.

وقد قدم منتخب مصر أداءً قويًا ومميزًا طوال المباراة، وتمكن من فرض سيطرته على مجريات اللعب، وحسم اللقاء لصالحه.

ويعد هذا الفوز خطوة هامة نحو التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى المنتخب المصري إلى تحقيق إنجاز تاريخي في هذه البطولة.

كان المنتخب فاز أمس على نظيره البورندى فى أول مباراة بنتيجة 102- 40 ويحصل المنتخب على راحة غدا من المنافسات على أن يلتقى مع جنوب السودان بعد غد الخميس