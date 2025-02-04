شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد عمر كمال عبد الواحد لتشكيل الأهلى أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر على عودة عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق للظهور في التشكيل الأساسى فى مباراة بتروجت المقبلة بالدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة بتروجت المقرر لها السابعة مساء الخميس باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ببطولة الدوري المصري.

وجلس عمر كمال عبد الواحد على مقاعد البدلاء في مباراة مودرن سبورت الأخيرة التي فاز بها الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف وشارك بديلا في الشوط الثانى.

ويرغب كولر في منح محمد هانى الظهير الأيمن للأهلى فرصة الراحة والدفع بعمر كمال بديلا له في ظل ضغط المباريات التي يعانى منه المارد الأحمر الفترة الأخيرة.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.