شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد مباريات الترسانة بدوري المحترفين بفرمان أحمد عبد المقصود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد عبد المقصود المدير الفني الجديد للترسانة عودة الفريق لخوض مبارياته في الخامسة والنصف مساء بدلا من الثانية والنصف ظهرا.

ومن المقرر أن يعود الترسانة لإقامة مبارياته في المساء بداية من مباراة ديروط في الجولة الـ21 لدورى المحترفين، المقرر إقامتها الأحد المقبل.

ويعاون أحمد عبد المقصود فى الترسانة كلا من هشام على كمدرب عام، ومحمود شاكر عبد الفتاح مدربا مساعدا، ومصطفى محمود كمخطط أحمال، بينما يستمر محمد نسيم كمدرب لحراس المرمى.

كان الترسانة قد خسر أخر مباراته بالأمس أمام منتخب السويس بهدفين مقابل هدف، وهو ما أدى لتوقف رصيده عند 29 نقطة في المركز السادس بجدول دورى المحترفين.