شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز والمنصورة في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق بيراميدز في تحقيق فوز كبير على نظيره المنصورة بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليتأهل الفريق السماوى لدور الـ 16 من البطولة.

أحرز صديق إيجولا هدف التقدم لبيراميدز بعد كرة عرضية من مروان حمدى فى الدقيقة 21 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 92 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى لبيراميدز بعد تمريرة عرضية أرضية من كريم حافظ، وفى الدقيقة 96 سجل مروان حمدى الهدف الثالث من ضربة رأس.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - رمضان صبحي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على دكة البدلاء: شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - صامويل أومسا - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمد الشيبي - محمود دونجا - مصطفى فتحي.



وجاء تشكيل المنصورة كالتالى:

حراسة المرمى: إسلام شرف.

خط الدفاع: محمد بيبو - محمد عبدالقادر- ومحمد يسري - محمود جاب الله.

خط الوسط: مهند رشاد - فكري عابد - مروان شاهين - محمد جبل.

خط الهجوم: عبدالله شيكا - كريم بركات.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. إبراهيم عبدالمقصود ومحمد صبري، والأمير حسام وهشام أسامة، وحاتم مولر وسعد صالح، وأحمد الروسي وحسام البدري، وفتحي مجدي.