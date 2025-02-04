شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى على سبورتنج بثلاثة أشواط نظيفة في دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 فى ثانى جولات الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

و يعد هذا الفوز الثانى للفريق الأحمر بالدور الثانى بعد الفوز على القناة بنتيجة 3-0 فى الجولة الأولى، فيما فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على الطيران بنتيجة 3-1 فى إطار أولى جولات الدور الثانى.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكافة ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب).