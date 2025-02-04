شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رحيل هدافة الفريق إليس أوجيبي إلي مسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادي الزمالك، رحيل النيجيرية إليس أوجيبي هدافة الفريق الأول لكرة القدم النسائية إلي فريق مسار .

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة اللاعبة، وكتب: "شكرا لك أليس على كل ما قدمته أنت لاعبة رائعة وعقلية عظيمة وقلب طيب، الزمالك هو بيتك الثاني نتمنى لك التوفيق أليس شكرا لك".

وتعتبر أليس هدافة سيدات الزمالك، إذ أنها شاركت في 14 مباراة خلال الموسم الحالي، سجلت خلالها 18 هدفا.