شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي اللوزي: العالمي للملاكمة يضم الاتحاد المصري رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

كشف مجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة علي اخطاره من قبل الاتحاد العالمي للملاكمة ”world BoXing” عن ضم الاتحاد المصري رسميا ابتداءا من اليوم.

وقال اللوزي في تصريح لـ ”الخليج 365” أن مصر أصبحت الدولة رقم 72 في عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للملاكمة الجديد، مشيراً إلي أن الاتحاد العالمي للملاكمة يسعي إلي ضم الاتحاد للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس المقبلة .

وأنهي الهولندي بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة ( world boxing)، مؤخرا جولته القصيرة الأولية في مصر معبراً عن امتنانه وتقديره بحفاوة الاستقبال والترحيب موجها شكره الأول للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.