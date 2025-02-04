شكرا لقرائتكم خبر عن راحة سلبية 24 ساعة للمصري عقب الصعود لدور الـ16 لبطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، عقب نهاية مباراة اليوم أمام وادي دجلة بدور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي أقيمت على ستاد السويس الجديد وانتهت بفوز النسور الخضر بهدف واحد دون رد ليصعد أبناء بورسعيد إلى دور الستة عشر من البطولة.

ويستأنف المصري تدريباته عصر بعد غدا الخميس على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه بشقيقه فريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت المقبل الموافق الثامن من فبراير الجاري على ستاد برج العرب.

حصل النادي المصري على توقيع محمد رضا بوبو، صانع ألعاب بيراميدز، تمهيداً لضمه إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل رغبة اللاعب اللعب تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدربه السابق، والاتفاق بين الناديين.

وكان النادى المصرى أعلن عن قميصه الثالث للموسم الجديد (القميص السماوى)، ويأتى اختيار هذا اللون للقميص الثالث لأبناء بورسعيد مستمدًا من البيئة الساحلية لمحافظة بورسعيد المطلة على البحر الأبيض المتوسط والتى تعد المدخل الشمالى لقناة السويس.