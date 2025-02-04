الامارات | النصر يؤكد «الصدارة الخليجية» بثنائية هاريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق النصر فوزا مستحقا على ظفار العماني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في دوري أبطال الخليج للأندية، ليبتعد النصر في صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة ويصعد للدور قبل النهائي رسميا متصدرا للمجموعة، بينما تجمد رصيد فريق ظفار عند 4 نقاط وودع البطولة من الدور الأول.

ووقع اللاعب السويسري الجديد هاريس بصمته الأولى بنجاح بإحراز هدفي النصر في المباراة، بعد أن كان قد تم تسجيل اللاعب في قائمة النصر قبل السفر إلى عمان بساعات.