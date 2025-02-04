بطولة إنكلترا: أرتيتا "خائب" من فشل أرسنال في ضم مهاجم

الرياص - اسماء السيد - لندن : أقرّ الاسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بـ "خيبته" من فشل نادي شمال لندن في التعاقد مع مهاجم جديد في سوق الانتقالات الشتوية الذي أغلق الاثنين.

ورفض أستون فيلا عرضا تقدم به أرسنال لضم مهاجمه الدولي أولي واتكنز مقابل 75 مليون دولار أميركي الاسبوع الماضي.

وبعد اخفاقه في ضم أي لاعب آخر اثر فشل صفقة واتكنز، انهى فريق الـ "غانرز" الميركاتو الشتوي وسط شكوك حول متانة خطه الهجومي المتأثر بإصابات طويلة الامد للبرازيلي غابريال جيزوس وبوكايو ساكا.

واعترف أرتيتا قبيل مواجهة الاياب في نصف نهائي كأس الرابطة الانكليزية الاربعاء امام مضيفه نيوكاسل بأن ضعف نشاط النادي في سوق الانتقالات كان محبطا (فاز نيوكاسل 2 0 ذهابا).

وقال أرتيتا للصحافيين الثلاثاء "تحدثنا بصراحة شديدة عن نيّة تطوير الفريق إذا كانت لدينا القدرة. ومع اللاعبين المصابين، تأثرنا بالفعل ولم نحقق ما نصبو إليه".

وأضاف "نشعر بخيبة أمل في هذا الصدد ولكننا ندرك أيضا أننا نريد فقط التعاقد مع لاعبين يملكون صفات معينة".

وتابع "لم نتمكن من القيام بذلك لأسباب معينة وعلينا قبول ذلك. كان الأمر مزيجا من الأشياء. يجب أن نكون منضبطين للغاية في التعامل مع الامر أيضا".

ودخل أرسنال الى سوق الانتقالات الاخير من دون مديره الرياضي السابق البرازيلي إيدو الذي تقدم باستقالته في تشرين الثاني/نوفمبر بعدما شغل دورا مهما في تحديد سياسة النادي التعاقدية.

وكان إيدو حليفا مقربا من أرتيتا لكن الاسباني أصر بأن لا اعتراضات لديه حول سياسة النادي رغم الفشل في ضم أي مهاجم.

وقال "عندما تحاول بذل قصارى جهدك وتفعل الأشياء بالطريقة الصحيحة، ثم تفشل في تحقيق هدفك، فهذا أمر جيد. بالتأكيد هناك أشياء يمكن تعلمها من ذلك، لكن يتعيّن علينا الآن المضي قدما".