شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جهاد: طموحى الفوز بكل البطولات مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قال محمود جهاد لاعب وسط فريق الزمالك المنضم مؤخراً من نادي فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية إن مفاوضات الأبيض لضمه بدأت منذ عام تقريباً أو أقل.

وأضاف اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك :" رغبتي كانت اللعب للزمالك منذ أول يوم تفاوض فيه النادي معي ولكن القرار كان في يد إدارة نادي فاركو، وفي فترة الانتقالات الشتوية وافق مسؤولو فاركو على رحيلي للقلعة البيضاء".

وواصل محمود جهاد قائلاً:" انتقالي من فريق كبير مثل فاركو إلى نادي الزمالك الذي ينافس على البطولات يجعل طموحي كبيير للمنافسة على كافة البطولات وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني والجماهير".

وتابع قائلاً :" توقعت ردود أفعال الجماهير وهي إيجابية وأسعى لأن أكون على قدر المسؤولية، وأهلي فخورين بانتقالي لنادي الزمالك".

وأضاف محمود جهاد أن طموحاته مع الزمالك تتمثل في الفوز بكل البطولات، وأن يساعد الفريق وأن يكون جزء من رحلة الفريق في تحقيق البطولات".

وواصل اللاعب قائلاً:" المنافسة بيني وبين زملائي سأستفيد منها، ونستطيع أن نساعد النادي كي يكون رقم واحد".

وتابع :" الأجواء لن تكون غريبة بالنسبة لي في النادي لأن هناك بعض اللاعبين الذين لعبت معهم من قبل في المنتخبات وكنت على تواصل معهم قبل انتقالي للزمالك".

واختتم محمود جهاد قائلاً:" أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأن أساهم مع النادي في تحقيق البطولات في الفترة المقبلة".