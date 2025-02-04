شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين فاسيليو وعبدالرحمن جبنة قبل انطلاق مران غزل المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة على الاجتماع والحديث مع عبدالرحمن جبنه لاعب الفريق قبل إنطلاق مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة مودرن سبورت في الدورى الممتاز.

عاد المدرب القبرصي بابا فاسيليو، لتولي المهمة التدريبية لغزل المحلة، بعدما وقع على عقود تدريب الفريق خلفاً لشوقي غريب، الذي رحل عقب تراجع النتائج وكان آخرها الخسارة من فاركو في مباراة الجولة 11 من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سبق وتولى بابا فاسيليو مهمة تدريب غزل المحلة في 20 أكتوبر 2022، قبل أن يرحل عن الفريق في 7 يناير 2023، عقب تلقيه عرضاً من نادي البنك الأهلي وقتها.

وقاد المدرب القبرصي غزل المحلة في 12 مباراة، فاز في 5 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 لقاءات أخرى، وسجل غزل المحلة تحت قيادة بابا فاسيليو 11 هدفاً واهتزت شباكه بـ 15 هدفاً آخر، وحصد 18 نقطة.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة استعداداته للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت، والتي تجمع الفريقين فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.

ويعاني غزل المحلة من تراجع النتائج الفترة الأخيرة، وآخرها الهزيمة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة 11 التي جمعت الفريقين السبت الماضي.

واستقر فريق غزل المحلة فى المركز الـ 15 بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بعدما خاض 11 مباراة، فاز خلالها فى مباراتين، وتعادل فى مثلهما، وتلقى الهزيمة في 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 9 أهداف واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر، كأضعف خط دفاع في مسابقة الدوري.