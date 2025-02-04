شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل محمود مديرا فنيا لأسمنت أسيوط في القسم الثانى ب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو أسمنت أسيوط مع نبيل محمود نجم الزمالك الأسبق لقيادة صفوف الفريق خلفا يوسو جونزاليس الذى رحل بسبب سوء النتائج.

كان نبيل محمود قد رحل من تدريب الهلال المطروحى الأسبوع قبل الماضى، وتعاقد اليوم مع ممثل أسيوط.

ويحتل أسمنت أسيوط المركز الثانى بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى ب برصيد 33 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مسار صاحب الصدارة.

وقاد نبيل محمود العديد من أندية القسم الثانى ب خلال الفترة الماضية على رأسهم مكادى والألومنيوم وأندية مطروح الهلال والرجاء.