شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة حسام عزب.. كاف يحدد 3 مارس المقبل موعدا لمعسكر الحكام الواعدين والان مع تفاصيل الخبر

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 3 مارس المقبل، موعدا لانطلاق معسكر اعداد الحكام الواعدين، والذى يضم المصري حسام عزب حجاج، على أن يستمر المعسكر لمدة خمسة ايام وينتهي في 7 مارس.

ويهدف المعسكر إلى تطوير مهارات حكام الساحة، الحكام المساعدين، وحكام تقنية الفيديو (VAR) الواعدين داخل القارة وصقل أدائهم.

من ناحية أخرى، عقدت أمس الخميس لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة فنية بمقر الاتحاد بالجزيرة لتحليل وتقييم آداء الحكام في مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة من عمر الدورى الممتاز بحضور الحكام الذين شاركوا في إدارة المباريات.

وناقشت لجنة إدارة شئون التحكيم مع طواقم الحكام كل المواقف التحكيمية خلال المباريات التى قاموا بإدارتها، وشارك في المراجعة و الشرح والتحليل والمناقشات، جميع أعضاء لجنة التحكيم بالاتحاد.