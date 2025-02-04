شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تواصل السيطرة على بطولة العالم لكرة اليد.. والفراعنة يتفوقون على الكبار والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على منافسات بطولة العالم لكرة اليد رقم 29 التي أقيمت بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج بفوز المنتخب الدنماركي باللقب بالتفوق على كرواتيا بنتيجة 32-26، ليواصل التربع على العرش العالمى بالهيمنة على اللقب فى الـ 3 النسخ الأخيرة .

وحقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم 2025 بعدما احتل المركز الخامس في جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات ربع النهائي، محققًا بذلك تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالبطولة الماضية 2023، التي شهدت حصوله على المركز السابع.

فيما فاز منتخب فرنسا لكرة اليد على البرتغال بنتيجة 35-34 فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة العالم رقم 29 و جاء منتخب المانيا فى المرتبة الـ " 6 " و البرازيل " 7 " والمجر " 8 " ثم ايسلندا " 9 " ومن بعدها النرويج عاشرا .

بينما جاءت سويسرا فى المرتبة الـ " 11 " و من بعدها هولندا فى المرتبة الثانية عشر و من بعدها سلوفينيا " 13 ثم السويد " 14 " ثم مقدونيا الشمالية " 15 " و ايطاليا " 16 "ثم النمسا " 17 " و بعدها اسبانيا " 18 " ثم التشيك 19 " و من بعدها الأرجنتين فى المرتبة العشرون ثم قطر 21 ومن بعدها تونس " 22 " و الرأس الأخضر" 23 " ثم تشيلى "24 " و من بعدها بولندا" 25 " .

بينما جاءت أمريكا فى المرتبة الـ 26 ومن بعدها الكويت " 27 ثم اليابان 28 و البحرين 29 و الجزائر 30 و غينيا 31 ثم كوبا 32 .

وعلى الرغم من الإصابات التي تعرض لها المنتخب قبل البطولة، قدم الفريق المصري أداءً استثنائيًا، خصوصًا في المباراة ضد منتخب فرنسا، حيث خسر المنتخب المصري في الثواني الأخيرة بنتيجة 34-33 في مباراة مثيرة، نالت إعجاب الجميع.

و تفوق منتخب كرة اليد على المنتخبات الكبار فى هذه النسخة ، حيث شهدت خروج منتخبات كبار من الدور الرئيسى وعدم النجاح فى الوصول إلى دور الثمانية أمثال النرويج و اسبانيا سلوفينيا و السويد ، فضلا عن الفوز على كرواتيا صاحبة الأرض و الجمهور التى لعبت مباراة النهائى بنتيجة 32- 26 .