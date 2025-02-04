شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام سموحة 3-1 بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

خسر فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك أمام نظيره سموحة بنتيجة 3-1 فى ثانى جولات الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتعد هذه الخسارة الأولي للفريق الأبيض بالدور الثانى بعد الفوز على الطيران نتيجة 3-1 فى الجولة الأولى، فيما فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على القناة بنتيجة 3-0 فى إطار أولى جولات الدور الثانى..

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكافة ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب).