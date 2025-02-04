شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على المنصورة بهدف إيجولا فى الشوط الأول بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والمنصورة التى تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر، بتقدم الفريق السماوى بهدف دون رد.

نجح صديق إيجولا فى تسجيل هدف التقدم لبيراميدز بعد كرة عرضية من مروان حمدى فى الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - رمضان صبحي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على دكة البدلاء: شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - صامويل أومسا - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمد الشيبي - محمود دونجا - مصطفى فتحي.

وجاء تشكيل المنصورة كالتالى:

حراسة المرمى: إسلام شرف.

خط الدفاع: محمد بيبو - محمد عبدالقادر- ومحمد يسري - محمود جاب الله.

خط الوسط: مهند رشاد - فكري عابد - مروان شاهين - محمد جبل.

خط الهجوم: عبدالله شيكا - كريم بركات.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. إبراهيم عبدالمقصود ومحمد صبري، والأمير حسام وهشام أسامة، وحاتم مولر وسعد صالح، وأحمد الروسي وحسام البدري، وفتحي مجدي.