شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستطلع رأى جروس في صفقة بوشيرى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك، رأى السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لضم الكونغولى روكى بوشيرى الذى يلعب لأحد أندية الدورى الاسكتلندى، لتدعيم خط دفاع الفريق الأبيض.

وتلقى الزمالك عرض لضم اللاعب الكونغولى عن طريق وكلاء اللاعبين ليكون ضمن الأسماء المطروحة على المجلس، إلا أن قرار المدير الفني للفريق سيحسم مصير اللاعب سواء بدخول الزمالك في مفاوضات رسمية لضمه من عدمه.

ويٌعد خط الدفاع من المراكز التى تحتاج إلى دعم فى الزمالك، وذلك بعد إصابة حمزة المثلوثى بالرباط الصليبى، ولم يعد فى الفريق فى الفترة الحالية سوى حسام عبد المجيد وذلك فى الوقت الذى لم يعد فيه محمود الونش إلى مستواه بعد العودة من إصابة الصليبي وتعاقد الزمالك مؤخرا مع أحمد حسام مدافع فريق الجونة لتدعيم خط الدفاع.