الامارات | اختيار 10 حكام لإدارة منافسات بطولة دبي الدولية للجواد العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت لجنة تنظيم فعاليات وبطولات جمال الخيول العربية الأصيلة، في بطولة دبي الدولية للجواد العربي 2025، اليوم الثلاثاء، قرعة لاختيار الحكام الذين سيتولون مهام التحكيم في البطولة، بما يضمن الشفافية والتوزيع العادل بين مختلف الدول.

وتقام النسخة الثانية والعشرون من البطولة خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وتعد واحدة من أرقى بطولات جمال الخيول على مستوى العالم، حيث تستقطب نخبة الخيول من أنقى وأجود السلالات العربية الأصيلة، التي تتنافس على جوائز مالية كبيرة.

شهدت القرعة دعوة 23 حكمًا من 15 دولة، مع ضمان تمثيل كل دولة بحكم واحد على الأقل، وإمكانية تمثيل بعض الدول بأكثر من حكم وفق آلية محددة. وأسفرت نتائج القرعة عن اختيار 10 حكام أساسيين للمشاركة في التحكيم، إلى جانب حكمين احتياطيين ليكونا جاهزين في حال الحاجة إلى بدلاء.

وضمت قائمة الحكام الأساسيين كلاً من جيمس كونستانتي من الولايات المتحدة، وموريلو كامر من البرازيل، وطارق حمزة من مصر، وإلياس إبراهيم فرج من البحرين، وآنا ستويانوفسكا من بولندا، وكريستين فاليه من فرنسا، وكريستين جامار من بلجيكا، وجدعون رايسل من هولندا، وإريك جير من فرنسا، وأورس أشيباشر من سويسرا، بينما شملت قائمة الاحتياطيين جوناس سلازمان من الكويت ومارك فيراي من فرنسا.

وأكدت لجنة تنظيم فعاليات وبطولات جمال الخيول العربية الأصيلة أنها تحتفظ بحق تعديل قائمة الحكام إذا دعت الحاجة، سواء عند ظهور تعارض في المصالح أو في حال عدم قدرة أي حكم على تلبية متطلبات البطولة.

وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية، بما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها بطولة دبي الدولية للجواد العربي، باعتبارها إحدى أبرز البطولات العالمية المتخصصة في جمال الخيول العربية الأصيلة، والتي تستقطب نخبة الحكام والخبراء من مختلف أنحاء العالم