شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يصطحب رئيس الاتحاد الليبي في جولة داخل مقر اتحاد الكرة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، نظيره الليبي عبد المولى المغربي في زيارة رسمية إلى مقر الاتحاد المصري الجديد ومركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتأتي هذه الجولة في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين الاتحادين المصري والليبي، حيث اطلع رئيس الاتحاد الليبي على أحدث المنشآت والمرافق الرياضية التي يضمها مركز المنتخبات الوطنية، والذي يُعد واحدًا من أحدث المراكز التدريبية في المنطقة.

أبرز ما شملته الزيارة، جولة داخل مقر الاتحاد المصري الجديد، والاطلاع على البنية التحتية الحديثة، واستعراض مرافق التدريب المجهزة بأحدث التقنيات لدعم المنتخبات الوطنية، ومناقشة سبل التعاون المشترك بين مصر وليبيا في تطوير كرة القدم.

أبو ريدة أكد خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الاتحادات العربية لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير كرة القدم في المنطقة، فيما أعرب عبد المولى المغربي عن إعجابه الكبير بالتطور الذي يشهده الاتحاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه التجربة ستسهم في دعم تطوير الكرة الليبية.



أبو ريدة فى جولة مع رئيس الاتحاد الليبي



أبو ريدة مع رئيس الاتحاد الليبي



أبو ريدة ورئيس الاتحاد الليبي