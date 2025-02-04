شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتعاقد مع الرواندي يورك لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى زد الاتفاق مع السويدي من أصل بوروندي رافائيل يورك لاعب وسط بوخوم الألماني السابق في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويبلغ يورك 25 عاماً ولا يرتبط مع أي نادي في الوقت الحالي وتم الاتفاق معه لتدعيم صفوف زد في صفقة انتقال حر، كما أنه يجيد اللعب في مركز وسط الملعب والجبهة اليسرى.

ومن المنتظر أن يكتفي مسئولو نادى زد بضم يورك في الميركاتو الشتوي الحالي وعدم إبرام صفقات جديدة حتى موعد غلق باب القيد يوم 8 فبراير الجاري.

يذكر أن زد وافق على إعارة مدافعه مصطفى العش إلى النادي الاهلي حتى نهاية الموسم الحالي مع أولوية الشراء بدون وضع بند أحقية الشراء.