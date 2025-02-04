شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز في مواجهة المنصورة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب _ أحمد طارقالثلاثاء، 04 فبراير 2025 04:34 م
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر .
ويحل المنصورة ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمود مرعي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ
خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - رمضان صبحي - يوسف أوباما.
خط الهجوم: مروان حمدي
ويتواجد على دكة البدلاء:
شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - صامويل أومسا - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمد الشيبي - محمود دونجا - مصطفى فتحي
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