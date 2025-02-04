شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم دجلة ويضرب موعداً مع البنك الأهلى فى دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

خطف فرق المصري بطاقة التأهل إلى دور الـ16من بطولة كأس مصر بعد الفوز على وادي دجلة،بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السويس الجديدـ سجل خالد الغندور هدف الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 82.

وضرب المصري البورسعيدى موعداً مع البنك الأهلي فى دور الـ16.

وشهد الشوط الأول محاولات هجومية مكثفة من النادي المصري لتسجيل هدف التقدم، غير أنها لم ترتق إلى الفرص المؤكدة للتسجيل، ونجح لاعبو وادي دجة في الدفاع عن مرماهم أمام هجمات لاعبي المصري.

ودفع علي ماهر مدرب المصري بصلاح محسن، لتنشيط الجانب الهجومي للفريق البورسعيدي في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد في حراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، محمود حماده، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل، كريم بامبو، أحمد القرموطي، بابا بادجي.

وعلى مقاعد البدلاء: محمود حمدي، أحمد منصور، حسن علي، صلاح محسن، يوسف الجوهري، أحمد عيد، جون أيبوكا، ليتسويل أمانونكا.

وظهر أحمد أيمن منصور على مقاعد المصري لأول مرة بعد عودته من إصابة القطع في الرباط الصليبي، كما ظهر النيجيري جون إيبوكا أحدث صفقات المصري.

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي: عبد الكافي رجب في حراسة المرمى، كمال أبو الفتوح، محمد الشبيني، أحمد دحروج، محمد باستن، أحمد سكولز، وليد عادل، إسلام كانو، عبد الله كامل، كريم سعيد وكريم حلاوة.