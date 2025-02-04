شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يعود لتدريبات الأهلي قبل مباراة الإسماعيلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من العودة لتدريبات الفريق الجماعية بعدما أوشك على الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة التي تعرض لها وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

ويعود وسام أبو علي لتدريبات الأهلي خلال 10 أيام ليتأكد غيابه عن مباراة بتروجت بعد غد ، الخميس، ثم مباراة غزل المحلة المقرر لها 11 فبراير الجاري وقد يكون جاهز لمباراة الإسماعيلي يوم 16 الشهر ذاته لكن من المؤكد أن اللاعب سيكون جاهز لمباراة الزمالك يوم 22 فبراير.

ويستعد الأهلى لمواجهة بتروجت فى السابعة مساء الخميس باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ببطولة الدوري المصري.