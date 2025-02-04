شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبي مديرا للتعاقدات بالزمالك .وجلسة تحديد المطالب والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو الزمالك على اختيار عمرو وهبي مديرا للتعاقدات بالنادى خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمة التي يشهدها النادى الفترة الجارية بسبب الصفقات التي لم تفيد النادى غم أنها كلفت الزمالك مبالغ طائلة.

وتواصل مسئولو الزمالك مع وهبي خلال الساعات الماضية، وتم خلالها إبلاغه بإختياره كمديرا للتعاقدات، ورغبة المجلس في تواجد وهبي والاستعانة بخبراته في هذا الملف، ونظرا لعلاقاته القوية مع مختلف الاندية داخل مصر وخارجها

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة خلال الساعات المقبلة ليقدم وهبي طلباته إلى مجلس الزمالك، و الاحتياجات التي يجب توافرها له حتى ينجح في مهمته مع الفريق.