7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالثلاثاء، 04 فبراير 2025 04:05 م
شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4-2-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها اقتراب محمد شوقى لاعب الأهلى ومدرب منتخب مصر السابق، من تولى مهمة تدريب منتخب المحليين.
اقترب محمد شوقى لاعب الأهلى ومدرب منتخب مصر السابق، من تولى مهمة تدريب منتخب المحليين الذى ينوى مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة تشكيله فى المرحلة المقبلة.
استقبل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، عبد المولي المغربي، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم.
تعقد اللجنة الاستشارية بنادى الزمالك اجتماعاً اليوم الثلاثاء،مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادى وتشغل بال الجماهير.
تسلم القبرصي بابا فاسيليو، مهمته في تدريب فريق غزل المحلة، بشكل رسمي ليقود أول مران للفريق المحلاوي أمس الاثنين، عقب الانتهاء من توقيع العقود مع مجلس إدارة النادي، خلفاً لشوقي غريب مدرب الفريق السابق، والذي تم توجيه الشكر إليه وإلى جهازه المعاون عقب الهزيمة أمام فاركو في الجولة 11 بالدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى فكرة إخراج لاعبه أكرم توفيق من الحسابات الفنية لنهاية الموسم بعد تأكد رحيله عن القلعة الحمراء.
تحت شعار "التطوير سياسة الاتحاد المستدامة" يبدأ اليوم الاتحاد المصرى لكرة القدم أسبوعا مكثفًا من ورش العمل تحت إشراف مسئولين فى الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA لوضع لبنة التطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها التطوير الفنى والإدارى، ومنظومة التحكيم المصرى.
قرر مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، تأجيل ملف تجديد عقود لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم، حتى الانتهاء من ضم صفقات جديدة للفريق خلال الميركاتو الشتوى، فى ظل ترتيب أولويات الفريق.
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