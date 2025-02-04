شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4-2-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها اقتراب محمد شوقى لاعب الأهلى ومدرب منتخب مصر السابق، من تولى مهمة تدريب منتخب المحليين.

اقترب محمد شوقى لاعب الأهلى ومدرب منتخب مصر السابق، من تولى مهمة تدريب منتخب المحليين الذى ينوى مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة تشكيله فى المرحلة المقبلة. استقبل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، عبد المولي المغربي، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم.

تعقد اللجنة الاستشارية بنادى الزمالك اجتماعاً اليوم الثلاثاء،مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادى وتشغل بال الجماهير.

تسلم القبرصي بابا فاسيليو، مهمته في تدريب فريق غزل المحلة، بشكل رسمي ليقود أول مران للفريق المحلاوي أمس الاثنين، عقب الانتهاء من توقيع العقود مع مجلس إدارة النادي، خلفاً لشوقي غريب مدرب الفريق السابق، والذي تم توجيه الشكر إليه وإلى جهازه المعاون عقب الهزيمة أمام فاركو في الجولة 11 بالدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.