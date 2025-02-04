شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تعافى عمر جابر من الإصابة وعبد الله السعيد يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

شارك عمر جابر لاعب الزمالك في جزء من مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك عمر جابر في الفقرة البدنية بجانب جزء من تدريبات الكرة في إطار البرنامج الموضوع له لتجهيزه للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

هذا ويواصل عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك خوض برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة، تعرض لها خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.