شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذار أحمد سليمان.. كيف يسير ملف الكرة فى الزمالك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من جمهور نادى الزمالك على خطة التعاقدات في القلعة البيضاء بعد اعتذار أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة عن هذا الملف،منذ مباراة المصري البورسعيدي،وتأكيد حسين السيد عضو المجلس على عدم علاقته بالملف.

ويسلط الخليج 365 في سلسلة "س و ج" التي يقدمها بشكل يومى الضوء على أبرز الأسئلة التي تجيب عن اتجاه بوصلة الكرة في الفترة المقبلة.

س: ما هي تفاصيل اعتذار أحمد سليمان عن ملف الكرة ؟

ج: أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك اعتذر منذ فترة طويلة عن ملف الإشراف على فريق الكرة عقب مباراة الذهاب ضد المصري البورسعيدي في مرحلة مجموعات الكونفيدرالية وليس بالأمس في الاجتماع كما تردد،وذلك تجنباً للضغوط في ملف الكرة وبعض الخلافات في وجهات النظر،وأبلغ الجنرال حسين لبيب بموقفه وتقبل رئيس النادى وجهة نظره وقبل اعتذاره.

س: من يدير ملف الكرة والصفقات في الزمالك في الفترة الحالية ؟

ج: قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تشكيل لجنة استشارية فى ملف الكرة بالنادي في الفترة الحالية، تضم أحمد حسام ميدو، حازم إمام، هيثم فاروق، محمد أبو العلا ونادر السيد نجوم الفريق السابقين.

س: هل حسين السيد له علاقة بملف الكرة والتعاقدات؟

ج: أكد حسين السيد،عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، أنه ليس مسئولاً عن ملف الكرة فى الفريق الأول أو الأمور التى تخص التعاقدات مع اللاعبين، موضحاً أن مسئوليته تتمثل فى كل ما يخص قطاع الناشئين فى القلعة البيضاء.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ملف التعاقدات وكرة القدم ليس من اختصاصاته ولا يتدخل فيه من قريب أو من بعيد، ولكن مهمته الإشراف على قطاع الناشئين، هو من يدير فيه كل كبيرة وصغيرة.

ما هو دور عمرو الجنايني ومدحت العدل في ملف الصفقات؟

يعد الثنائى من أعضاء لجنة الاستثمار والموارد في نادى الزمالك ويتعامل معهم مسئولي القلعة البيضاء كمحبين النادى ويرجع لهم في بعض الأمور المالية،ويساعدان في دعم الصفقات التي ينوي النادى التعاقد معها.