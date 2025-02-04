شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر مفاوضات الأهلي مع راؤول فلوروتش خلال ميركاتو الشتاء.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مفاوضات النادي الأهلي مع الجناح النمساوي من أصل روماني راؤول فلوروتش لاعب أوليمبيا ليوبليانا السلوفيني عدة عقبات تُهدد نجاح الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية المُمتدة حتى يوم 8 فبراير محلياً و28 فبراير أفريقياً.

وقال مصدر في الأهلي ، أن إدارة النادي فتحت خط إتصالات مع راؤول فلوروتش صاحب الـ23 عاماً للتعاقد مع حالياً لكن المفاوضات لم تسير بشكل جيد بسبب الخلافات المالية مع النادي السلوفيني واللاعب ،كما أن هناك لاعبين أفضل نالوا إعجاب وثقة الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر.

وتضم قائمة الأجانب في الأهلي حالياً ، أربعة لاعبين هم الثلاثي ،يحيى عطية الله وأشرف داري وأشرف بن شرقي والسلوفيني جراديشار ويتبقى للأهلي مكان أجنبي شاغر يسعى لضم لاعب أجنبي فيه قبل غلق باب القيد.