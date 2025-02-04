شكرا لقرائتكم خبر عن جروس "شيخ المدربين" وخطاب "أخر العنقود".. أعمار مدربي الإيجبيشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

تصدر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة أكبر مدربي الدوري المصري سناً، بعمر يصل إلى 70 عاماً، بينما جاء أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو في المركز الأخير، كأصغر مدرب بالدوري المصري بعمر يبلغ 38 سنة.

وجاءت قائمة أعمار مدربي الدوري على الترتيب التالي:

1ـ جروس " الزمالك": 70 سنة

2ـ طلعت يوسف " الاتحاد السكندرى": 69 سنة

3ـ كولر " الأهلي": 64 سنة

4ـ محمد إسماعيل "إنبي": 61 سنة

5ـ أيمن الرمادي " سيراميكا": 59 سنة

6ـ فرانك دوماس "مودرن سبورت": 57 سنة

7ـ سيد عيد "بتروجت": 56 سنة

8ـ كرونسلاف يورتشيتش "بيراميدز": 55 سنة

9ـ بابا فاسيليو "غزل المحلة": 54 سنة

10ـ محمد يوسف "حرس الحدود": 54 سنة



جروس

11ـ طارق مصطفى "البنك الأهلي": 53 سنة

12ـ علاء عبد العال "الجونة": 53 سنة

13ـ عبد الحميد بسيوني "طلائع الجيش": 52 سنة

14ـ أحمد سامي "سموحة": 52 سنة

15ـ حمد إبراهيم "الإسماعيلي": 52 سنة

16ـ علي ماهر "المصري": 51 سنة

17ـ مجدي عبد العاطي "زد": 48 سنة

18ـ أحمد خطاب "فاركو": 38 سنة