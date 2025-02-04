شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يستقبل رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم لبحث التعاون بين الاتحادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، عبد المولي المغربي، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم.



تأتي الزيارة في إطار بحث سبل التعاون بين الاتحادين المصري والليبي، فيما أعرب رئيس الاتحاد الليبي عن سعادته بالزيارة و بتعزيز التعاون مع الاتحاد المصري في المرحلة المقبلة.



حضر اللقاء علاء عبد الرازق وإيناس العوامي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد الليبي والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري.