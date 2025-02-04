شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى لن يضم زيزو.. وأتمنى استمرار معلول والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن استبعاد انضمام أحمد سيد "زيزو" لصفوف النادى الأهلى فى ظل الأنباء التى تتردد على إمكانية ظهوره فى الأهلى مع اقتراب انتهاء عقده فى الزمالك بنهاية الموسم الجارى وعدم التجديد حتى الآن.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، أنه يتمنى استمرار التونسى الدولى على معلول مع الأهلى هذا الموسم عن التعاقد مع جناح أجنبى جديد.

وشهدت الساعات الماضية انفراجة فى ملف تجديد عقد أحمد سيد "زيزو" لاعب نادى الزمالك، الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، بعد تدخل المحبين والوسطاء من أجل حسم التجديد خلال الساعات المقبلة.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن عقد جلسة مع زيزو، خلال الساعات القادمة، لحسم الملف بشكل نهائى، فى ظل رغبة اللاعب فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء، وعدم التفكير فى أى عروض خارجية تصل للاعب فى هذه الفترة.

وينوى مسئولو نادى الزمالك الإعلان عن تجديد عقود اللاعبين التي تنهى آخر الموسم دفعة واحدة، وليس أحمد مصطفى "زيزو" فقط، وذلك بالاتفاق مع السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض.