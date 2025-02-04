شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم والساعة والملعب ..تعرف على مباريات الأهلى فى فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مباريات هامة خلال الفترة المقبلة وتحديداً خلال شهر فبراير الجاري الذي يسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات المحلية بعدما استهل الفريق مبارياته في فبراير الجاري بالفوز على مودرن سبورت أمس الأول ، الأحد، الموافق الثاني من فبراير بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز والتي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

في التقرير التالي ، نستطلع مباريات الأهلي في فبراير 2025 وإلى التفاصيل:



الأهلي وبتروجت ..الخميس 6 فبراير 7 مساءً بإستاد السلام الأسبوع الـ 12 من الدوري المصري

الأهلي وغزل المحلة.. الثلاثاء 11 فبراير 7 مساءً بإستاد السلام الأسبوع الـ 13 من الدوري المصري

الأهلي والإسماعيلي..الاحد 16 فبراير7 مساءً بإستاد برج العرب الأسبوع الـ14 من الدوري المصري

الأهلي والزمالك ..السبت 22 فبراير 7 مساءً بإستاد القاهرة الأسبوع الـ 15 من الدوري المصري

الأهلي وحرس الحدود ..الأربعاء 26 فبراير 4 عصراً بإستاد برج العرب الأسبوع الـ 16 من الدوري المصري